Máxima em Aquidauana pode chegar a 34ºC com chances de chuva neste sábado

Início da manhã em Aquidauana / Rhobson Lima

O dia será de calor em Mato Grosso do Sul. Segundo o Clima Tempo, Aquidauana pode atingir 34°C, e também existe a possibilidade de chuva no município.

Além do sábado (28) ser quente, existe previsão de chuvas isoladas em algumas regiões. Na capital a máxima deve ser de 30°C, com possibilidade de chuva no período da tarde.

Em Três Lagoas, a máxima prevista é de 35°C e também existe previsão de chuva no município.

Em Terenos, deve fazer calor, com termômetros registrando 31°C, com chuva à tarde. Água Clara deve ter máxima de 32°C e também existe previsão de chuva.

Corumbá atinge 34°C e o dia promete ser chuvoso na cidade. Já em Coxim, máxima de 32°C e possibilidade de chuva isolada ao longo deste sábado.