Máxima em Aquidauana pode chegar aos 30ºC nesta quarta-feira

Em Aquidauana faz calor

Nesta quarta-feira, 21, o dia começou com friozinho em Aquidauana e registrou mínima de 16°C, mas apesar da temperatura baixa ao longo do dia deve esquentar e chegar a máxima de 30°C.

O inverno começa oficialmente no fim da manhã de hoje. A previsão para o primeiro dia da nova estação é de pancadas de chuva, que podem durar até sexta-feira, em municípios da região sul do Estado.

Na região Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 14°C e atinge 29°C ao longo do dia. No Norte, em Coxim, termômetros ficam entre 13°C e 30°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 11°C pela manhã e 26°C durante a tarde.