MEC prorroga novamente prazo regularização do FIES

Portal do Fies / Reprodução Fies

O prazo para solicitar condições especiais de renegociação do Desenrola Brasil para estudantes vinculados ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) foi prorrogado até 31 de agosto. O programa do Ministério da Educação oferece descontos na renegociação das dívidas vencidas.

Com 3.932 negociações em Mato Grosso do Sul, o programa já regularizou mais de R$ 189 milhões de dívidas.

Dados da pasta mostram que, desde que foi lançado, em novembro do ano passado, a modalidade beneficiou 283.577 estudantes no âmbito nacional. Até o último dia 15, haviam sido renegociados mais de R$ 12,92 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de cerca de R$ 2,49 bilhões.

Em nota, o MEC destacou que as renegociações são referentes a contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023, abrangendo todos os estados. “A medida do governo demonstra um compromisso contínuo em proporcionar alívio financeiro e oportunidades de recomeço para aqueles impactados por dívidas educacionais”.