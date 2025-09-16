Médico e pecuarista de Araçatuba morre após queda de avião no Pantanal

A informação foi confirmada pelo filho do pecuarista; chovia na região no momento da queda
Ramiro Pereira de Matos, médico ortopedista e também pecuarista, de 67 anos, morreu nesta terça-feira (16) após a queda da aeronave que ele pilotava na região da Fazenda Santa Terezinha, localizada a cerca de 180 quilômetros de Coxim. A confirmação foi feita por seu filho, Waldyr Ribeiro Aguiar Paiva Matos.
Ramiro havia decolado de Araçatuba (SP) pela manhã, em um monomotor modelo Cessna 210 Silver Eagle, prefixo PS-FDW. Ele seguia para uma propriedade da família em Figueirópolis do Oeste (MT), em um voo que estava previsto para durar aproximadamente duas horas, segundo o site FlightAware.
Durante o trajeto, a aeronave desapareceu dos radares enquanto sobrevoava a região de Coxim. Havia forte chuva e trovoadas no momento. Pouco antes de perder o contato, Ramiro comunicou a outro piloto que enfrentava condições climáticas adversas. Seu filho relatou que, na transmissão, a voz do médico estava trêmula, o que indicaria que ele estava passando por uma situação crítica.
Operação de resgate
Após o desaparecimento, uma equipe do 2º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação da Força Aérea Brasileira (Esquadrão Pelicano) foi acionada para realizar as buscas. De acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o último sinal da aeronave foi captado a cerca de 90 milhas náuticas — aproximadamente 166 quilômetros — de Cuiabá (MT).
As condições meteorológicas no momento do desaparecimento eram severas, com registros de chuva intensa e tempestades na região.
Informações da aeronave
Segundo dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Anac, o avião acidentado foi fabricado em 1980 e estava registrado em nome de Ramiro. O modelo possuía capacidade para até cinco passageiros e estava com a Certificação de Aeronavegabilidade válida até agosto de 2026.
As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.
