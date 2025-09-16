Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 18:33

Tragédia

Médico e pecuarista de Araçatuba morre após queda de avião no Pantanal

A informação foi confirmada pelo filho do pecuarista; chovia na região no momento da queda

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 17:59

Reprodução THmais

Ramiro Pereira de Matos, médico ortopedista e também pecuarista, de 67 anos, morreu nesta terça-feira (16) após a queda da aeronave que ele pilotava na região da Fazenda Santa Terezinha, localizada a cerca de 180 quilômetros de Coxim. A confirmação foi feita por seu filho, Waldyr Ribeiro Aguiar Paiva Matos.

Ramiro havia decolado de Araçatuba (SP) pela manhã, em um monomotor modelo Cessna 210 Silver Eagle, prefixo PS-FDW. Ele seguia para uma propriedade da família em Figueirópolis do Oeste (MT), em um voo que estava previsto para durar aproximadamente duas horas, segundo o site FlightAware.

Durante o trajeto, a aeronave desapareceu dos radares enquanto sobrevoava a região de Coxim. Havia forte chuva e trovoadas no momento. Pouco antes de perder o contato, Ramiro comunicou a outro piloto que enfrentava condições climáticas adversas. Seu filho relatou que, na transmissão, a voz do médico estava trêmula, o que indicaria que ele estava passando por uma situação crítica.

Operação de resgate

Após o desaparecimento, uma equipe do 2º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação da Força Aérea Brasileira (Esquadrão Pelicano) foi acionada para realizar as buscas. De acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o último sinal da aeronave foi captado a cerca de 90 milhas náuticas — aproximadamente 166 quilômetros — de Cuiabá (MT).

As condições meteorológicas no momento do desaparecimento eram severas, com registros de chuva intensa e tempestades na região.

Informações da aeronave

Segundo dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Anac, o avião acidentado foi fabricado em 1980 e estava registrado em nome de Ramiro. O modelo possuía capacidade para até cinco passageiros e estava com a Certificação de Aeronavegabilidade válida até agosto de 2026.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

ÚLTIMAS

Trânsito

Criança fica gravemente ferida ao pular de ônibus escolar no distrito de Taunay

Vítima foi socorrida pelo SAMU com traumatismo na cabeça e crise convulsiva

Geral

Prefeitura garante progressão de carreira de 873 servidores

Decreto retoma promoções na carreira após cinco anos de paralisação

