Médico e pecuarista de Araçatuba morre após queda de avião no Pantanal

Ramiro havia decolado de Araçatuba (SP) pela manhã, em um monomotor modelo Cessna 210 Silver Eagle, prefixo PS-FDW. Ele seguia para uma propriedade da família em Figueirópolis do Oeste (MT), em um voo que estava previsto para durar aproximadamente duas horas, segundo o site FlightAware.

Ramiro Pereira de Matos, médico ortopedista e também pecuarista, de 67 anos, morreu nesta terça-feira (16) após a queda da aeronave que ele pilotava na região da Fazenda Santa Terezinha, localizada a cerca de 180 quilômetros de Coxim. A confirmação foi feita por seu filho, Waldyr Ribeiro Aguiar Paiva Matos.

Durante o trajeto, a aeronave desapareceu dos radares enquanto sobrevoava a região de Coxim. Havia forte chuva e trovoadas no momento. Pouco antes de perder o contato, Ramiro comunicou a outro piloto que enfrentava condições climáticas adversas. Seu filho relatou que, na transmissão, a voz do médico estava trêmula, o que indicaria que ele estava passando por uma situação crítica.

Operação de resgate

Após o desaparecimento, uma equipe do 2º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação da Força Aérea Brasileira (Esquadrão Pelicano) foi acionada para realizar as buscas. De acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o último sinal da aeronave foi captado a cerca de 90 milhas náuticas — aproximadamente 166 quilômetros — de Cuiabá (MT).

As condições meteorológicas no momento do desaparecimento eram severas, com registros de chuva intensa e tempestades na região.

Informações da aeronave

Segundo dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Anac, o avião acidentado foi fabricado em 1980 e estava registrado em nome de Ramiro. O modelo possuía capacidade para até cinco passageiros e estava com a Certificação de Aeronavegabilidade válida até agosto de 2026.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

