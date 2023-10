Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 33 milhões nesta quinta

A Mega-Sena prepara mais um sorteio e nesta quinta-feira (5), a loteria pode pagar um prêmio de R$ 33 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas.

No último concurso, na terça-feira (3), nenhum apostador conseguiu acertar os números. Naquela ocasião, as dezenas sorteadas foram: 04 - 08 - 10 - 27 - 28 - 32.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.