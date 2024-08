Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões neste sábado

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (17) o concurso 2.763 da Mega-Sena, que promete um prêmio estimado em R$ 55 milhões. O sorteio acontece às 19h (horário de MS) e ocorrerá no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Os interessados em concorrer devem registrar suas apostas até às 18h, em qualquer casa lotérica credenciada, pelo site ou aplicativo da Caixa. O valor do bilhete simples, com seis números marcados, é de R$ 5. Já para os jogos feitos pelo site, o valor mínimo é de R$ 30, seja para uma única aposta ou mais. A aposta com sete números custa R$ 31,50.

As chances de ganhar variam conforme o número de dezenas escolhidas. Na aposta simples, com seis números, a probabilidade de acerto é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas, que custa R$ 22.522,50, a probabilidade aumenta para 1 em 10.003.