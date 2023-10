Membros do Conselho Municipal do Idoso apresentam relatório ao executivo

Conselheiros se encontram com o chefe do executivo municipal / Divulgação / Prefeitura Municipal de Aquidauana

Conselheiros do Conselho Municipal do Idoso, de Aquidauana, apresentaram um relatório parcial da atuação do órgão no município, ao chefe do executivo municipal, Odilon Ribeiro (PSDB). O encontro aconteceu na última segunda-feira (2).

Na ocasião, o Prefeito informou que sua gestão prestou um trabalho atuante com os idosos.

“Temos um grande trabalho com os idosos no Centro de Convivência do Idoso (CCI), também oferecemos aulas gratuitas de hidroginástica e pilates pela saúde e apoiamos o Asilo São Francisco. Até o final do ano, queremos inaugurá-lo, todo reformado e novinho”, destacou.

Conforme as informações dispostas pela Assessoria de Comunicação da prefeitura, o Conselho Municipal do Idoso é um órgão de representação dos idosos, de interlocução junto à comunidade e aos poderes públicos na busca de soluções compartilhadas e de políticas públicas para atender as demandas desta população.

Ainda segundo a assessoria, o conselho apresenta um papel fiscalizador, a fim de promover e garantir os direitos das pessoas idosas. Para os conselheiros, são muitos os desafios que a pessoa idosa enfrenta diariamente no meio urbano.

Um dos maiores desafios ainda existentes em Aquidauana, é a dificuldade que os idosos têm em andar nas ruas do centro comercial da cidade, onde grande parte dos comércios colocam os produtos nas calçadas. Além disso, outro desafio enfrentado pelos idosos é de que muitos comércios não tem caixa preferencial para eles.

O mês de outubro é dedicado à comemoração do Dia do Idoso e, com isso, acontecem campanhas de conscientização para promover o respeito e garantir os direitos das pessoas idosas. O Conselho Municipal do Idoso junto com o Asilo São Francisco e o apoio da prefeitura está ao longo do mês trabalhando a conscientização do respeito e a acesso dos idosos aos seus direitos.

Conheça os representantes do Conselho Municipal dos Idosos de Aquidauana:

Secretaria Municipal de Assistência Social - Rheid Niz Laguilhon Nosella – Titular; Eloisa Regina de Sousa Pacheco – Suplente

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - Naína Lorenzano Rivero Gamarra – Titular; Bruna Mucha –Suplente

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Galdino Casanova – Titular; Mariana Santana dos Santos – Suplente

Secretaria Municipal de Finanças - Rayani Barros Freitas – Titular; Edmilson Aurelio Marcos - Suplente

Fundação do Desporto do Município de Aquidauana - Rodrigo Lubas – Titular; Bruno Amorim Marques Coelho - Suplente

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Serviços Urbanos - Regiane Aparecida Fagundes de Souza – Titular; Lara Taisla Insfran Asa Branca – Suplente

SINDICATO E/OU ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS

SIMTED - Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Aquidauana

Ismael da Silva Rodrigues - Titular; Selma Maria Capella de Camargo - Suplente

SINPRECAM - Sindicato dos Servidores da Prefeitura e Câmara de Aquidauana

Kátia dos Santos Alves Botelho - Titular; Juciene Ribeiro Soares Albuquerque - Suplente

ORGANIZAÇÃO DE GRUPO OU MOVIMENTO DO IDOSO, DEVIDAMENTE LEGALIZADA EM ATIVIDADE

Grupo Bella Idade Arara Azul

Ramona Gonçalves Beda – Titular; Rita Soares dos Santos – Suplente

CREDO RELIGIOSO COM POLÍTICAS EXPLÍCITAS E REGULARES DE ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DO IDOSO

Associação de Pastores de Aquidauana

Paulo Ely dos Santos – Titular; Ana Carla Valejo Pedroso Calves – Suplente

ENTIDADES QUE COMPROVEM POSSUIR POLÍTICAS EXPLÍCITAS PERMANENTES DE ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DO IDOSO

Asilo São Francisco de Aquidauana

Maristela Soares do Prado - Titular; Arlindo de Figueiredo Beda - Suplente

Centro de Convivência do Idoso

Osvaldeci Nunes - Titular; Olimpio Land - Suplente

*Com informações da assessoria