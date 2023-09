Memorial do Homem Pantaneiro começa 17ª Primavera dos Museus

Memorial do Homem Pantaneiro / Foto: Divulgação

O IHP (Instituto do Homem Pantaneiro) participa entre segunda e terça-feira, 18 e 19, da 17ª Primavera dos Museus, representando Mato Grosso do Sul no evento nacional.



O Memorial do Homem Pantaneiro tem uma programação incrível a partir de segunda-feira. A entrada é gratuita para todas as atividades.

A programação inclui memórias e democracia sobre pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas.

O evento do Ministério da Cultura, Governo Federal, Instituto Brasileiro de Museus - Ibram, conta com organização do IHP.

O memorial está localizado na Ladeira José Bonifácio, 171, no Porto Geral, em Corumbá.

Confira a programação: