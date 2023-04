Mesmo com céu nublado, previsão é de tempo firme em MS neste sábado

O tempo em Mato Grosso do Sul deve permanece firme, com sol, variando com nebulosidade nas regiões pantaneira, sudoeste e sul-fronteira neste sábado,8, conforme previsão feita pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e de Clima).

Vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o órgão responsável por acompanhar as alterações climáticas e avaliar as condições futuras de tempo aponta em um início de fim de semana também queda na temperatura de uma maneira geral em todo o Estado.

Nas regiões onde tradicionalmente faz mais frio, a temperatura deve ficar um pouco abaixo dos 20°C, com máximas indo até os 31°C. Tudo isso ocorre devido a uma frente fria oceânica, aliada a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica.

Além disso, o deslocamento de cavados e o transporte de calor e umidade favorecerão a formação de instabilidades e chuvas no estado do Mato Grosso do Sul, podendo ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada no Estado nos próximos dias.