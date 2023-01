Meteorologia prevê chuva para Aquidauana nesta sexta-feira

Dia amanheceu com céu nublado / Rhobson Lima

A sexta-feira (13) será de chuva em boa parte de Mato Grosso do Sul, segundo aponta a meteorologia.

Em Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti, o dia amanheceu com céu nublado e há previsão de chuva para qualquer horário do dia. A temperatura máxima não passará dos 29ºC.

Em Nioaque e Miranda, a máxima será de 30°C e, em Corumbá, poderá chegar aos 33ºC. Também há previsão de chuva para os três municípios.