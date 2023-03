Meteorologia prevê temperatura de até 29º para Aquidauana neste domingo 

O domingo, dia 12, em Mato Grosso do Sul será de sol e nebulosidade. De acordo com informação do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte do Estado.

Em Aquidauana e Anastácio, a mínima prevista é de 22º C e máxima de 29º C. Já em Corumbá, a previsão é de mínima de 23º C com máxima chegando a 30º C. O Dourados também terá mínima de 21ºC e máxima de 25ºC. Ponta Porã e Iguatemi, na região Sul, terão respectivamente um dia com mínima de 20°C e máxima de 28°C. Em Campo Grande, espera-se mínima de 21°C e máxima de 27°C.