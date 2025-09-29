Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 07:52

Meu Detran MS já soma média de 1,5 mil downloads diários

São 2.780 logins por dia

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 06:44

Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tem avançado na transformação digital, alinhado aos pilares estratégicos do Governo do Estado: digital, verde e inclusivo. Em menos de um mês, o aplicativo Meu Detran MS já soma média de 1,5 mil downloads diários e responde por 2.780 logins ao dia. Somado ao portal de serviços, o volume de acessos em setembro chegou a 9,4 mil logins por dia.

O portal, lançado em maio, segue como principal canal digital, com 290,5 mil cadastros, dos quais 6,7 mil acessam diariamente diariamente. Já o aplicativo, lançado em 1º de setembro, contabiliza 49,7 mil cadastros (14,6% do total) e cresce em ritmo acelerado. Com poucos toques no celular, o cidadão pode realizar consultas, solicitar serviços e acompanhar informações em tempo real, sem necessidade de deslocamento até uma agência, praticidade que explica a rápida adesão.

Entre os serviços mais buscados, a consulta de débitos lidera: 3,26 milhões de acessos pelo portal nos últimos três meses, e 295 mil pelo aplicativo no ultimo mês. Nas consultas de infrações, o aplicativo já responde por quase um terço do total: em setembro foram 206,8 mil acessos, contra 506,9 mil do portal. A renovação da CNH também reflete essa mudança: das 391 mil solicitações no mês, 76,2 mil foram feitas pelo celular, o equivalente a uma em cada cinco.

A transformação digital também trouxe impactos sustentáveis. Desde agosto, o Detran-MS deixou de imprimir e enviar guias de licenciamento em papel, que tinham baixa taxa de pagamento. Hoje, 90% das transações são feitas em meios digitais ou diretamente nas agências, medida que reduz custos, resíduos e impactos ambientais.

Apesar do avanço tecnológico, o atendimento presencial segue disponível, garantindo que nenhum cidadão fique de fora da modernização. Para o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui, o crescimento do aplicativo em tão pouco tempo mostra a disposição da população em adotar soluções digitais:

“Nosso compromisso é ampliar funcionalidades para que os principais serviços possam ser resolvidos de forma rápida e segura no celular. Ao mesmo tempo, mantemos o atendimento presencial, porque entendemos que a tecnologia deve ser opção a mais, nunca uma barreira”, afirma.

O perfil dos usuários reforça a tendência de digitalização. Adultos entre 18 e 39 anos concentram mais da metade dos acessos, com destaque para Campo Grande, que reúne 147 mil usuários — mais de quatro vezes a segunda colocada, Dourados (31,6 mil). Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá aparecem na sequência, além de registros em municípios menores e até fora do estado, como São Paulo.

Com novas funcionalidades em expansão, a expectativa é de que o aplicativo se consolide como o principal canal de serviços digitais do Detran-MS, tornando o atendimento cada vez mais prático, sustentável e acessível.

