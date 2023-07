Militares passam por capacitação em ações de sustentabilidade ao Pantanal

Sede do IHP / Foto: Divulgação

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) e o Exército Brasileiro possuem parceria para promover o desenvolvimento sustentável no Pantanal.

Parte integrante dessa proposta de trabalho envolve a capacitação de militares por parte do Instituto para ampliar o número de profissionais com capacidade para realizar o plantio de mudas em processos de restauração ambiental, além de haver pessoal com conhecimento para a montagem de trilhas de longa distância, produto para o turismo em crescimento no bioma.

Ao todo, 20 militares receberam certificados do Curso de Capacitação em Recuperação de Áreas pós-incêndios florestais no Pantanal e Capacitação para Manutenção de Trilhas de Longa Distância. A entrega ocorreu no Memorial do Homem Pantaneiro, em Corumbá.

Os militares integram a 18º Brigada de Infantaria do Pantanal e o 17º Batalhão de Fronteira.