Mineradora é autuada por extrair areia de leito e derramar óleo no rio Aquidauana

Equipamentos encontrados na mineradora / (Foto: Divulgação)

A proprietária de uma mineradora de areia, de 58 anos, foi autuada por vazamentos de óleo na área de margem do rio Aquidauana por motores de dragas e extração de areia do leito, em Corguinho, nesta quarta-feira (22).

Segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Rio Negro, denúncias relatavam degradação no rio. No momento da fiscalização havia duas dragas no rio, mas não estavam extraindo areia, segundo o funcionário da empresa, porque as condicionantes da licença ambiental permitiam a mineração somente das 7h às 11h.

A equipe percebeu que nas pranchas das dragas havia muito óleo diesel e dos próprios motores caindo fora da caixa de captação e, certamente, durante o funcionamento escorreria pelo rio, tendo em vista a sujeira de óleo nos tablados das dragas que eram vazados. Ainda, na margem do rio, havia óleo lançado e contaminando o solo, em uma área que a empresa realizava manutenção nos motores. As atividades foram paralisadas, até se corrigirem os vazamentos do material perigoso no ambiente.

A proprietária, que mora em Rochedo, foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 5,5 mil, por descumprimento de condicionantes da licença ambiental. Ela também poderá responder por crime ambiental de funcionar atividade poluidora em desacordo com a licença obtida, com pena de detenção de um a seis meses de detenção