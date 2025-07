Miranda convoca contribuintes para atualizar dados fiscais após ataque hacker

Prefeitura de Miranda / Divulgação

A Prefeitura Municipal de Miranda emitiu um comunicado, nesta quinta-feira, 3, solicitando a colaboração da população para regularizar as informações no sistema de Tributação. A medida foi tomada em razão de um ataque cibernético ocorrido durante o último feriado, que comprometeu os dados do setor.

Segundo o informe oficial, quem efetuou o pagamento de tributos municipais entre o dia 1º de abril e a data atual deve enviar ou entregar o comprovante de pagamento ao setor de Tributos para atualização do sistema. Para isso, foram disponibilizados os seguintes canais:

WhatsApp: (67) 99680-9077

E-mail: tributos@miranda.ms.gov.br

Atendimento presencial no Setor de Tributos, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 65, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

A Prefeitura também alertou os contribuintes que fizeram parcelamentos após 1º de abril a não pagarem as parcelas a vencer antes de procurar o setor para refazer a renegociação da dívida.

Em nota, a administração municipal destacou que conta com a colaboração de todos para restabelecer o sistema com segurança e garantir a continuidade dos serviços públicos.

