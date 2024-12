Miranda divulga programação natalina com atrações culturais

Árvore iluminada de Natal / Divulgação

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, anunciou a programação completa do “Natal no Parque”, que ocorrerá entre os dias 18 e 20 de dezembro de 2024. O evento promete levar momentos de lazer, cultura e entretenimento à população, com atividades gratuitas voltadas para crianças e adultos.

A programação inicia no dia 18 de dezembro, às 19h, com a chegada do Papai Noel, um dos momentos mais aguardados pelas crianças. Também haverá brinquedos infláveis gratuitos, interação com personagens infantis e artistas em pernas-de-pau. A abertura da Semana de Natal acontece às 20h, seguida pela apresentação da Banda Municipal de Miranda e dos artistas locais no espetáculo Pratas da Casa.

No dia 19 de dezembro, a programação se intensifica com atividades simultâneas a partir das 19h, como a apresentação de dança infantil da Tankyta Divertida e a presença do Papai Noel. Às 20h, a Orquestra de Viola sobe ao palco, seguida pelo show de um mágico, prometendo encantar o público de todas as idades.

O encerramento do calendário natalino acontece no dia 20 de dezembro com mais atrações culturais e festivas. Destaque para a apresentação teatral às 20h, seguida de danças e a tradicional entrega de presentes para as crianças da área urbana. Às 20h30, a Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá realiza um show de prêmios, e a programação será finalizada com a apresentação da dupla sertaneja Vitor Gregório & Marco Aurélio, às 21h.

Além das apresentações culturais e artísticas, a programação conta com espaços recreativos como brinquedos infláveis gratuitos, que estarão disponíveis durante todos os dias do evento.

Confira:

18/12/2024

19h – Chegada do Papai Noel;

19h – Brinquedos infláveis gratuitos;

20h – Abertura da Semana de Natal;

20h – Interação com personagens infantis;

20h – Interação com pernas-de-pau;

21h – Apresentação da Banda Municipal de Miranda;

21h30 – Apresentação dos Pratas da Casa;

19/12/2024

19h – Brinquedos infláveis gratuitos;

19h – Interação com personagens infantis;

19h – Interação com pernas-de-pau;

19h – Papai Noel;

19h – Tankyta Divertida (apresentação de dança para crianças);

20h – Apresentação da Orquestra de Viola;

20h30 – Apresentação Mágico;

21h – Apresentação dos Pratas da Casa;

20/12/2024

19h – Brinquedos infláveis gratuitos;

19h – Interação com personagens infantis;

19h – Papai Noel;

19h – Tankyta Divertida (apresentação de dança para crianças);

20h – Apresentação Teatral;

19h30 – Apresentação de dança;

20h – Entrega de presentes da área urbana;

20h30 – Show de prêmios da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá;

21h – Apresentação da dupla Vitor Gregório & Marco Aurélio.