Miranda fortalece estrutura da Defesa Civil e busca parceria com o Estado

Reunião na Câmara de Miranda / Divulgação

Com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta a eventos climáticos extremos, o município de Miranda está reforçando sua estrutura da Defesa Civil. A ação visa oferecer maior proteção à população diante de situações como enchentes, queimadas, ventanias e chuvas intensas.

Nesta semana, representantes da Defesa Civil Estadual visitaram o município para discutir o fortalecimento da atuação local e firmar parcerias institucionais. A reunião marcou o início de uma nova fase para Miranda, com a criação de uma equipe específica para atuar na prevenção e no enfrentamento de desastres ambientais.

Durante o encontro, o Capitão Carlos Sanches Roledo, chefe do Departamento de Planejamento e Finanças da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, destacou a inauguração da primeira sede própria do órgão em Campo Grande, equipada com estrutura de apoio e alojamentos para atendimento aos municípios. Segundo ele, Miranda poderá contar com esse suporte sempre que necessário.

A comitiva estadual também contou com o Subtenente Lyderson Oursley Francisco, chefe do Departamento de Gestão de Risco e Desastre (DGRD); o Sargento Teófilo Rafael, responsável pela Gestão de Contratos; e o agente voluntário operacional Wellington Etiene.

Representando o município, participaram da reunião a vice-prefeita Elange Ribeiro, o secretário de Governo André Vedovato, a secretária de Planejamento Camila Mussato, além dos membros da Defesa Civil local: Ademir Pedrotti (coordenador), Agnaldo Raiol, Silvio Barbosa, Ademir Ribeiro e Adilson Saraiva, da Secretaria de Obras. Os vereadores Paulinho Cabeça de Onça e Juninho Medeiros também acompanharam o encontro.

A iniciativa representa um passo importante para que Miranda esteja mais preparada frente aos desafios ambientais, reforçando o compromisso com a segurança e o bem-estar da população.

