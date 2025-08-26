Miranda lança programa para quitação de dívidas com até 100% de desconto

O contribuinte deve procurar o Setor de Tributos da Prefeitura / Divulgação

A medida abrange débitos tributários e não tributários, vencidos até 31 de dezembro de 2024, incluindo aqueles que já se encontram em cobrança judicial ou protesto.

Contribuintes de Miranda já podem aderir ao Programa Regulariza Miranda, iniciativa da Prefeitura Municipal que oferece descontos e facilidades para a quitação de dívidas com o município. A adesão pode ser feita até 31 de dezembro de 2025, com descontos de até 100% em juros e multas, além de opções de parcelamento acessíveis.

Principais vantagens do Regulariza Miranda:

100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista;

Até 90% de desconto em juros e multas para pagamentos parcelados;

Possibilidade de parcelamento em até 24 vezes mensais;

Parcelas a partir de 5 UFMs para pessoas físicas e 10 UFMs para pessoas jurídicas.

Como participar

Para aderir, o contribuinte deve procurar o Setor de Tributos da Prefeitura, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 65, ou entrar em contato pelos seguintes canais:

E-mail: tributos@miranda.ms.gov.br

WhatsApp: (67) 99680-9077

