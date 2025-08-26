Miranda lança programa para quitação de dívidas com até 100% de desconto

"Regulariza Miranda" oferece condições especiais para contribuintes quitarem débitos até 31 de dezembro
O contribuinte deve procurar o Setor de Tributos da Prefeitura / Divulgação
Contribuintes de Miranda já podem aderir ao Programa Regulariza Miranda, iniciativa da Prefeitura Municipal que oferece descontos e facilidades para a quitação de dívidas com o município. A adesão pode ser feita até 31 de dezembro de 2025, com descontos de até 100% em juros e multas, além de opções de parcelamento acessíveis.
A medida abrange débitos tributários e não tributários, vencidos até 31 de dezembro de 2024, incluindo aqueles que já se encontram em cobrança judicial ou protesto.
Principais vantagens do Regulariza Miranda:
Como participar
Para aderir, o contribuinte deve procurar o Setor de Tributos da Prefeitura, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 65, ou entrar em contato pelos seguintes canais:
