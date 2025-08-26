Acessibilidade

26 de Agosto de 2025

Cidades

Miranda lança programa para quitação de dívidas com até 100% de desconto

"Regulariza Miranda" oferece condições especiais para contribuintes quitarem débitos até 31 de dezembro

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 16:34

O contribuinte deve procurar o Setor de Tributos da Prefeitura / Divulgação

Contribuintes de Miranda já podem aderir ao Programa Regulariza Miranda, iniciativa da Prefeitura Municipal que oferece descontos e facilidades para a quitação de dívidas com o município. A adesão pode ser feita até 31 de dezembro de 2025, com descontos de até 100% em juros e multas, além de opções de parcelamento acessíveis.

A medida abrange débitos tributários e não tributários, vencidos até 31 de dezembro de 2024, incluindo aqueles que já se encontram em cobrança judicial ou protesto.

Principais vantagens do Regulariza Miranda:

  • 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista;
  • Até 90% de desconto em juros e multas para pagamentos parcelados;
  • Possibilidade de parcelamento em até 24 vezes mensais;
  • Parcelas a partir de 5 UFMs para pessoas físicas e 10 UFMs para pessoas jurídicas.

Como participar

Para aderir, o contribuinte deve procurar o Setor de Tributos da Prefeitura, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 65, ou entrar em contato pelos seguintes canais:

  • E-mail: tributos@miranda.ms.gov.br
  • WhatsApp: (67) 99680-9077

