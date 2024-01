Miranda marca calorão de 38,4°C e fica entre cidades mais quentes do Brasil

Prefeitura de Miranda

Miranda alcançou calor de 38,4°C no último sábado, 20, ficando com o topo de cidade mais quente do Brasil, conforme o ranking do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme a lista, O município de Pão de Açúcar, no Alagoas, a 186 km de Maceió, registrou a maior temperatura do Brasil, marcando 40ºC.

Já na escala estadual, Corumbá chegou aos 37.9ºC. O município na região do Pantanal foi o 18º mais quente do Brasil. Aquidauana vem em seguida com 37.5ºC.