Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 23:10

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Miranda organiza o "Dia da Agraer em Ação"

Reunião na Câmara Municipal alinhou ações para o evento

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 21:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O objetivo foi discutir e alinhar as atividades que serão realizadas durante o evento / Divulgação

Na manhã desta terça-feira (23), autoridades, lideranças indígenas e representantes de comunidades rurais se reuniram na Câmara Municipal de Miranda para a segunda rodada de planejamento do “Dia da Agraer em Ação”.

O encontro foi conduzido pelo secretário de Agricultura, Wilson Santos, em parceria com a Agraer e a Prefeitura.

Leia Também

• Curso de Gestão da Escola Pública abre inscrições em Miranda

• Agesul convoca empresa que participa da licitação para reforma da praça central em Miranda

• PMA multa em R$ 20 mil obra que devastou APP em Miranda

O objetivo foi discutir e alinhar as atividades que serão realizadas durante o evento, envolvendo diferentes setores e buscando integrar as ações com as comunidades locais.

Participaram representantes da Funai, caciques das aldeias Lagoinha, Cachoeirinha, Mãe Terra, Moreira e Passarinho, além de lideranças comunitárias e assentamentos da região.

552408767_1126708509551392_7697005701509736525_n

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Shows marcam aniversário de 77 anos de Bonito

Cidades

Curso de compotas de frutas capacita moradores da Cohab em Miranda

Cidades

Prefeitura de Bonito anuncia Praça do Tereré na Vila Machado

Prefeitura de Bonito anuncia adequações nas rotas de coleta de resíduos

Prefeitura faz apelo para preservação da Rota Boiadeira em Bonito

Bonito abre a 9ª Feira Literária com prêmios a jovens escritores e praça tomada por livros

Cidades

Primavera dos Museus começa nesta segunda-feira

Publicidade

Lei

Ladário proíbe cigarros eletrônicos em locais públicos

ÚLTIMAS

Esporte

Anastácio recebe etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez

Competição terá disputas nos ritmos Blitz e Rápido para diferentes categorias

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em bairro de Aquidauana

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, e vítima foi levada ao Pronto Socorro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo