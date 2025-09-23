Miranda organiza o "Dia da Agraer em Ação"

Reunião na Câmara Municipal alinhou ações para o evento
O objetivo foi discutir e alinhar as atividades que serão realizadas durante o evento / Divulgação
Na manhã desta terça-feira (23), autoridades, lideranças indígenas e representantes de comunidades rurais se reuniram na Câmara Municipal de Miranda para a segunda rodada de planejamento do “Dia da Agraer em Ação”.
O encontro foi conduzido pelo secretário de Agricultura, Wilson Santos, em parceria com a Agraer e a Prefeitura.
O objetivo foi discutir e alinhar as atividades que serão realizadas durante o evento, envolvendo diferentes setores e buscando integrar as ações com as comunidades locais.
Participaram representantes da Funai, caciques das aldeias Lagoinha, Cachoeirinha, Mãe Terra, Moreira e Passarinho, além de lideranças comunitárias e assentamentos da região.
