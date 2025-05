Miranda promove plantio de mudas nativas na Avenida João Pedro Pedrossian

Àrvore na avenida / Divulgação

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, realizou na última quarta-feira (15) o plantio de mudas de espécies nativas ao longo da Avenida João Pedro Pedrossian.

A ação integra o programa de arborização urbana e recuperação ambiental do município, com foco na melhoria da qualidade do ar, promoção do conforto térmico, valorização da paisagem e aumento da biodiversidade. Entre as espécies plantadas estão árvores como o ipê, conhecidas pela adaptação ao clima local e pelo valor ecológico e estético.

Com a iniciativa, a administração municipal reforça o compromisso com práticas sustentáveis, a preservação dos recursos naturais e a construção de uma cidade mais verde e saudável para a população. Novas ações semelhantes devem ser realizadas em outros pontos da cidade nos próximos meses.

