Miranda se despede do Pedro Toledo, pai, avô e amigo

Dr. Pedro Toledo / Arquivo Pessoal

A cidade de Miranda e seus moradores atravessam luto com a perda do clínico geral Pedro Toledo, um profissional que dedicou boa parte de sua vida a cuidar do seu semelhante através de sua profissão.



Pacientes, amigos e familiares, hoje silenciam em luto e oração. O médico excepcional, o pai de família exemplar, o avô dedicado, o amigo fiel, deixou a todos, e muitos nem mesmo tiveram tempo de uma despedida e seguem em oração para que o amigo tenha o descanso merecido.



A morte de Toledo afeta também a saúde de Miranda, que perde um aliado que cuidava de seus pacientes não apenas como um médico, mas como um amigo. Até mesmo os que não o conheceram pessoalmente, souberam do valor desse profissional e da pessoa que ele foi.



A cidade de Miranda fica órfã de um profissional que não media esforços para levar atendimento e carinho aos seus pacientes. Um homem que fazia da generosidade seu modo de viver e sua meta de trabalho, reconhecia em cada pessoa a necessidade de uma palavra, de um incentivo.



A dor da perda passa, mas a saudade e o exemplo que Pedro Toledo deixou seguem firme, principalmente, no coração de todos que o conheceram.