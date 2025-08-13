Miranda se une para combater a violência contra as mulheres

Campanha Municipal de Combate à Violência Contra a Mulher-Agosto Lilás: O Silêncio Mata / (Foto Divulgação)

Em Miranda, município turístico localizado na região noroeste do Estado de Mato Grosso do Sul, 81 mulheres foram vítimas de violência doméstica este ano, segundo dados do Monitor da Violência Contra a Mulher, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS.



Para enfrentar este número alarmante, para um município com pouco mais de 25 mil habitantes, o município iniciou a "Campanha Municipal de Combate à Violência Contra a Mulher - Agosto Lilás", com o tema "O Silêncio Mata".



A campanha visa, acima de tudo, chamar a atenção para a importância das vítimas não ficarem em silêncio diante de casos de violência contra a mulher. A história de que "em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher", precisa ser superada e toda a sociedade deve se envolver no combate a este mal que aflige mulheres de todas as idades, raças e classes sociais.

Campanha vai ocupar todos os espaços para promover o diálogo e a educação no município (Foto Divulgação) Campanha vai ocupar todos os espaços para promover o diálogo e a educação no município (Foto Divulgação)



As ações da campanha Agosto Lilás em Miranda começaram com a adesão dos vereadores, que empenharam apoio à iniciativa, em encontro realizado na noite da terça-feira (12), com a participação da vice-prefeita de Miranda, Elange Ribeiro (PSD) e da secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho, Cíntia Fonseca Castanheira.



"Agradeço à Câmara Municipal, através de seu presidente, vereador Michel Roger (PSDB), que veio somar conosco nesta campanha de conscientização que precisa ser eficaz para não termos mais casos de feminicídio ou violência contra a mulher", afirmou Cíntia Castanheira, durante o encontro com vereadores.



"Em nome da Câmara, de todos os vereadores que estão presentes, a gente agradece mais uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Trabalho com o apoio da nossa vice, Elange, com o apoio do nosso prefeito Fábio. A Câmara está sempre de portas abertas para os projetos que vêm de encontro aos anseios da população, vocês sempre podem contar com o apoio desta Casa e de todos os vereadores", destacou Michel Roger Fredi.

Programação da Campanha com as ações programadas para serem realizadas em Miranda (Foto Divulgação)



"O Fabinho e eu estamos imbuídos nesta campanha 'Todos por Elas', 'O Silêncio mata'. A gente tem visto isso todos os dias, infelizmente. Na televisão, a mídia vem retratando o tanto que a mulher vem sendo vítima de violência e a gente quer fazer com que Miranda esteja consciente. Então, para isso, a Cíntia, nossa secretária de Assistência Social, com toda a equipe, organizou uma campanha durante este mês para que a gente possa falar um pouquinho com toda a sociedade sobre o que é o feminicídio, o que é a violência contra a mulher e a gente poder fazer com que Miranda não esteja nesses dados que a gente vem acompanhando em nosso estado, em nosso país. Então vamos lá, vamos engajar você também, nesta campanha do 'Agosto Lilás, o silêncio mata'", disse Elange Ribeiro.



Na Avenida Afonso Pena, principal centro comercial de Miranda, material informativo com iluminação, foi instalado para chamar a atenção de quem passa.



Já nesta quarta-feira, 13, começaram as ações educativas da programação da campanha. A equipe técnica do Creas (Centro de Referência Especialidade de Assistência Social), vai às escolas, especialmente indígenas, promover informação para combate a violência contra mulheres. Servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos também participarão de ações de educação e orientação.



"Vamos ocupar todos os espaços para promovermos o diálogo, a educação, o esclarecimento, o engajamento da sociedade mirandense para enfrentarmos o silêncio que envolve a violência contra a mulher, o silêncio que mata mulheres", finalizou Cíntia Castanheira.



