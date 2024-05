Miranda terá mais de R$ 8 milhões para ampliar cobertura do esgotamento

Sanesul

Para ampliar a área de cobertura do esgotamento sanitário, o Governo do Estado, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), investirá mais de R$ 8 milhões na cidade de Miranda.

A ordem de serviço para o início da obra foi assinada pelo diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, no último dia 2, e prevê importantes investimentos na área de saneamento da cidade, localizada no Sudoeste do Estado.

No total, serão investidos R$ 8.894.567,15 em obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, incluindo implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e estações elevatórias (Homero Rebuá e Santa Cruz).

O projeto também inclui readequações nas estações elevatórias de Esgoto Bruto nos bairros São Paulo, Vila Alice e Belo Horizonte. Pelo contrato, a empreiteira terá 15 meses para a conclusão das obras, contados a partir da emissão da ordem de serviço. O investimento faz parte do programa ‘Avançar Cidades’ com contrapartida financeira da Sanesul.

Atualmente, Miranda conta com 49,82% da área de cobertura de esgoto e os novos investimentos representam um aumento significativo como parte do planejamento estratégico da Sanesul visando a universalização do sistema de esgotamento sanitário nos 68 municípios onde a empresa detém a concessão dos serviços públicos.

Com os novos investimentos, o governador Eduardo Riedel reafirma o compromisso com a gestão municipalista, destacando que a ampliação do sistema de esgoto em Miranda é fundamental para melhorar a qualidade de vida da população e garantir um ambiente mais saudável para todos.

O governo do Estado está comprometido em levar saneamento básico para todas as regiões, e essa obra é mais um passo importante nesse sentido. Renato Marcílio ressalta a relevância dos investimentos para a cidade.

"Estamos empenhados em ampliar a cobertura de esgotamento sanitário em Miranda e em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Esses investimentos não só beneficiam a população local, proporcionando melhorias na saúde pública e no meio ambiente, mas também contribuem para o desenvolvimento socioeconômico da região”, assegura.

O empreendimento, segundo ele, representa um compromisso concreto da companhia com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, sobretudo, com a proposta de universalização do sistema de esgoto estabelecida pelo novo marco legal do saneamento básico.