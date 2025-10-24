Miranda terá nova creche e autoridades vistoriaram local das obras

Creche começa a ser construída no terreno próximo à rodoviária / Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (24), foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma nova creche em Miranda, no terreno próximo à rodoviária. A obra será financiada com recursos do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação), por meio da articulação dos deputados Dagoberto Nogueira e Jamilson Name.

A solenidade contou com a presença de secretários municipais, vereadores e da vice-prefeita, que acompanharam a assinatura e, em seguida, vistoriaram o terreno onde a creche será construída. A unidade deve ampliar a oferta de vagas para crianças na cidade.

O evento acontece em um momento de investimentos em infraestrutura local, como a nova ponte da cidade, que também está em fase de conclusão e promete melhorar a mobilidade urbana e a segurança viária.

