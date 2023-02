Campanha da Fraternidade será lançada amanhã em território nacional

Alimentos não perecíveis serão aceitos / Divulgação

A Campanha da Fraternidade é o modo brasileiro de celebrar a Quaresma.

A missa de abertura da campanha acontece amanhã em território nacional, mas em Campo Grande será no dia 26 de fevereiro, a partir das 9h, no poliesportivo Dom Bosco.

Este ano, o tema é “Fraternidade e Fome”, que tem como objetivo considerar a fome como referência para reflexão e no propósito de conversão.

“Seu objetivo é sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo”, diz o comunicado na página da Arquidiocese.

No Brasil, mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O país voltou a aparecer no Mapa da Fome das Organizações das Nações Unidas, a ONU, depois de uma década.

TERRITÓRIO NACIONAL

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) assumisse a realização de uma Campanha da Fraternidade que trouxesse luz ao tema, buscando fomentar ações, em todos os níveis, para minimizar os impactos desta realidade na vida do povo brasileiro.

Convocando todos a considerar a fome como referência para reflexão e propósito de conversão, a Campanha da Fraternidade deste ano tem como tema “Fraternidade e Fome” e o lema bíblico, extraído de Mateus 14, 16: “Dai-lhe vós mesmo de comer!”.

O lançamento acontece oficialmente no dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, às 10h, na sede da CNBB, em Brasília (DF), e um dos objetivos é propor aos fieis um caminho de conversão para não ceder à cultura da indiferença frente ao sofrimento humano conforme pede o Papa Francisco.

PROGRAMAÇÃO

A cerimônia de lançamento da CF 2023 terá início com a Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida, na sede da CNBB, às 9h, presidida pelo secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado, e concelebrada pelos padres assessores da CNBB.

Na sequência, às 10h, dom Joel e o assessor do Setor de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul Hansen, farão a acolhida e saudação no auditório Dom Helder Câmara, na sede da entidade.

Na programação estão previstas a apresentação de um vídeo com práticas solidárias da Igreja no Brasil no enfrentamento à fome, bem como a apresentação da mensagem do Papa Francisco para a Campanha da Fraternidade 2023. O atendimento à imprensa, programado para acontecer às 11h, será feito, presencialmente, no final da cerimônia.

TRANSMISSÃO

As emissoras de televisão de inspiração católica farão a transmissão, ao vivo, da cerimônia de abertura. A Santa Missa, que ocorre às 9h, será transmitida pela Rede Vida. Já a cerimônia de lançamento, às 10h, contará com a transmissão das TV’s: Rede Vida, Pai Eterno, Horizonte, Evangelizar, Nazaré e Imaculada.

Todos os momentos também poderão ser acompanhados pelas redes sociais da CNBB: Youtube, Facebook, Twitter.