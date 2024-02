Missa de Cinzas acontece hoje na Comunidade São João Batista de Piraputanga

Ilustrativa

E quem não gosta da folia da Avenida, pode aproveitar o momento para refletir e ir à Missa de Cinzas, que acontece hoje, dia 13, na Comunidade São João Batista de Piraputanga, em frete da Praça de Piraputanga.

A missa está prevista para começar às 19h30 e toda comunidade é bem-vinda.

O que significa a missa de cinzas?

A imposição de cinzas demonstra a intenção do fiel de se manter no caminho da devoção, mas também demonstra o caráter transitório do ser humano na Terra, ou seja, é uma lembrança ao homem de que, conforme a tradição cristã diz, do pó o homem veio e ao pó o homem voltará