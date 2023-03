Monitor do Fogo indica que área queimada no Pantanal é a menor em 5 anos

Corpo de Bombeiros realiza combate aos incêndios / Divulgação CBMS

O Monitor Do Fogo do MapBiomas, sistema que contabiliza os efeitos de queimadas sobre o território nacional a partir de imagens de satélite, indica que a área queimada no Pantanal no primeiro bimestre foi a menor em cinco anos.

De acordo o Midiamax, com o levantamento de janeiro e fevereiro, o Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga foram os biomas que tiveram redução na extensão de área queimada.

No Pantanal, foram 8,8 mil hectares queimados, boa parte em formações campestres e com uma grande área queimada no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense.

Em todo Brasil, foram perdidos 536 mil hectares para o fogo entre janeiro e fevereiro, o que representa 213 mil hectares (28%) a menos que no mesmo período do ano passado.

A maioria da área queimada em todo o Brasil (84%) foi em vegetação nativa, especialmente em formações campestres.

A Amazônia representa 90% da área queimada no Brasil nos dois primeiros meses do ano, ou seja, 487 mil hectares. O Cerrado vem em segundo lugar com 24 mil hectares, o que é 64% maior frente ao mesmo período de 2022. Mato Grosso e Maranhão são os estados que lideraram as queimadas no bioma.