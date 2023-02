Montagem da estrutura do Nioaque Folia 2023 começa nesta quinta-feira

Barracas para vendedores durante os dias de festa / (Foto: Divulgação)

A montagem do palco e espaço para os foliões no Nioaque Folia 2023 começou a ser feita na tarde desta quinta-feira (16). Os primeiros caminhões chegaram no município com as estruturas para bem receber o público e também os artistas que estão confirmados para o evento.

A Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, confirmou que uma grande praça de alimentação estará pronta para atender os foliões, com variedades gastronômicas e de bebidas em geral, além de barracas da Secretaria de Saúde conscientizando a população a cair na folia com consciência e segurança.

Também há a escalação de uma equipe de brigadistas escalada, além de seguranças particulares e reforço das Polícias Militar e Civil.

Há poucas vagas para os comerciantes que desejam alugar uma tenda no evento, a Secretaria de Cultura comunica que até amanhã (17), no período da manhã ainda estará sendo feito cadastros.

Carnaval

No sábado, a partir das 21h terá show de abertura com a Banda Thimbahia e Pratas-da-casa, no domingo (19), matinê até as 19h e show a noite a partir das 21h com a banda Lilás e pratas-da-casa, na segunda-feira (20), shows com Paolla Banda Lilás e pratas-da-casa.

Segundo a organizalão, no domingo (19), será realizada a matinê a partir das 15h, com término ás 19h.

A matinê terá show da Banda Lilás, que preparou um repertório especialmente para as crianças e públicos da melhor idade, com muitas marchinhas, músicas infantis e históricas dos blocos de carnavais.