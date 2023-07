Morador antigo, Barbosa morre em Sidrolândia

Barbosa morreu em Sidrolândia / Babalizando/ Reprodução/ Instagram

Morador antigo e conhecido em Sidrolândia, Wilson Lopes, conhecido como "Barbosa", morreu nesta quatta-feira, dia 26. ️

Conforme a página Babalizando, ele morava há muitos anos no bairro Jandaia, ele era proprietário da Redneck a Banca do Barbosa. "Wilson era uma figura querida em nossa comunidade. Ele partiu nesta quarta-feira no hospital de Sidrolândia, deixando saudades eternas em todos que tiveram o prazer de conhecê-lo", publicou a página.

Amigos e familiares prestam as últimas homenagens, o velório ocorreu às 10h de hoje na Pax Bom Jesus Central, e o sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira, dia 27, às 8h, em Sidrolândia.