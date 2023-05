Moradores comemoram entrega da pavimentação na Rua Romeu Pires

Via pavimentada / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana encerrou nesta semana as obras de lajotamento na Rua Romeu Pires, na Vila Dona Nenê, em Aquidauana. A entrega foi comemorada por moradores que aguardavam há mais de 40 anos pela pavimentação.

O trecho recebeu investimento público da prefeitura com a pavimentação de lajotas sextavadas. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas e executado 100% com mão de obra da prefeitura, da equipe de Artefatos, da Secretaria Municipal de Administração.

A equipe do Artefatos encerrou os serviços e concluindo a obra na segunda-feira, 15. Além da instalação de mais de 8 mil lajotas, foram construídas as sarjetas, guias e meios-fios. " Agora, a gente só tem motivos para comemorar porque acabou o barro na porta de casa", afirmou, toda sorridente, dona Rozalina Nunes da Mota, moradora do trecho.

As moradoras Alaídes dos Santos, Lislaine Moraes e Adriana dos Santos e as crianças estavam presente conferindo o serviço concluído e comemorando o benefício de agora ter uma rua livre da poeira e do barro.

"Aqui, dia de chuva, era uma luta para gente sair de casa. Agora, a gente fica tranquilo e vê tudo bonito. Daqui uns tempos, os vizinhos vão fazer as calçadas e nossa rua ficar mais bonita ainda", comentaram as moradoras.

"Conforme o planejamento do prefeito Odilon Ribeiro, o objetivo é ampliar a pavimentação com lajotas para atender mais ruas que são estreitas e de pouca extensão. Estamos com a fábrica de lajotas a todo vapor e nossa equipe do Artefatos a postos para dar continuidade no lajotamento", completou a secretária Marluce.

