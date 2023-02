Moradores de Aquidauana e Anastácio reclamam de erro em entregas do Correios

Unidade de distribuição no Centro do Aquidauana / (Foto: Reprodução)

Moradores de Anastácio e Aquidauana reclamam da prestação de serviço da distribuição das encomendas dos Correios da região. Dentro os relatos, moradores se dizem frustrados com erros na rota e atraso em entregas.

Uma mulher, que preferiu não se identificar, disse que aguardava uma correspondência importante, acompanhando pelo rastreio quando saiu para entrega. Entretanto, após horas da notificação que o objeto saiu para o destinatário, foi surpreendida pela mensagem de que a correspondência estava com endereço inexistente.

“Eu estava aguardando uma procuração de Tangará da Serra, meus pais faleceram e meu irmão me mandou uma procuração. Saiu para entrega às 7h19, demorou e quando fui olhar de novo, 9h, estava descrito que o número [da casa] é inexistente. Esse endereço é o mesmo há 30 anos, mês passado chegou encomenda no mesmo endereço. Fui aos Correios de Aquidauana, o endereço estava certo e disseram que é só com a distribuidora. Fui até lá, bati na porta e não atendem. Telefones não atendem, você ainda ouve o telefone tocar”.

Depois de horas tentando encontrar a correspondência, foi até uma outra unidade de Anastácio, onde o gerente garantiu que uma equipe iria atendê-la, só então conseguiu localizar o item.

Outro morador reclama do horário de funcionamento incorreto disponível nas plataformas digitais. “No Google diz que atende no sábado, mas fui aqui no endereço da distribuidora e não atendem”.

Em nota, o Correios informou que os Correios que a entrega de correspondências e encomendas segue com normalidade em Aquidauana.

"Da mesma forma, o atendimento ao público permanece sem alterações, realizado das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, na agência dos Correios da cidade".

A empresa também Vale diase que o atendimento ao público é realizado somente na agência dos Correios.

"Para apuração de situações específicas, é necessário informar o código de rastreamento do objeto. A empresa segue à disposição dos clientes pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 7282, pelo Chat ou Fale Conosco no site www.correios.com.br",finalizou.