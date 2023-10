Moradores denúnciam "lixão" no bairro Santa Terezinha

Sofás despejados em via pública

A Prefeitura de Aquidauana publicou um alerta após denúncias de da criação de um verdadeiro lixão em torno do Clube Acemba, no bairro Santa Terezinha. O local passou novamente por limpeza nesta sexta-feira, 6.

Há menos de uma semana, a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais limpou toda a área, recolheram mais de um caminhão de lixo. Entretanto, não chegou a completar uma semana e o cenário de sujeira novamente voltou.

"Denúncias chegaram à prefeitura de que são moradores da região e de outros locais da cidade que param o carro, carroças, carretilhas e, até mesmo, de caminhonete e jogam o lixo na rua. A indignação toma conta".

Foram encontrados no local entulho com galhos de árvore, privada e até um sofá. A prefeitura divulgou um novo alerta para prevenção de novos incidentes no local.

"Vamos aguardar se a população irá respeitar o ambiente limpo ou se vai virar depósito de lixo de novo. Vale lembrar que: manter a cidade limpa é uma tarefa de todos".

Jogar entulhos, galhos e lixos nas ruas e calçadas, além de atrapalhar o trânsito e favorecer infestação de insetos e bichos peçonhentos, o ato é crime ambiental.