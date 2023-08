Morre criança picada por escorpião em Ribas do Rio Pardo

Criança estava internada em Campo Grande desde semana passada / Redes sociais/Facebook

Pyetro Gabriel Arguelho, de 5 anos, morreu nesta terça-feira, 22, uma semana após ser picada por um escorpião amarelo. A criança foi ferida em Ribas do Rio Pardo e foi transferida para Campo Grande diante da gravidade, mas não resistiu.

Segundo o site Ribas News, familiares confirmaram a morte nesta manhã, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Pyetro era aluno da Escola Municipal de Educação Infantil Crianceiras.

Pelas redes sociais, amigos e moradores da cidade lamentaram a perda do pequeno, que havia sido picado na terça-feira (15), após colocar o sapato.

No dia do acidente, o menino estava se arrumando para escola, quando foi picado, segundo o site Notícias do Cerrado.

Incidência

Moradores da cidade relatam infestação do animal peçonhento, com maior incidência pela umidade e calor, típico do atual período. A morte de Pyetro é o primeiro registro no ano.

Em 2022, foram 3.205 ataques registrados desse animal, 1.101 em Campo Grande. Para evitar novos casos, o Civitox (Centro Integrado de Vigilância Toxicológica) recomenda uma série de medidas como manter os terrenos limpos, retirar entulhos, deixar o ambiente sempre limpo, livre de insetos e ratos e evitar o acúmulo do lixo doméstico e material de construção.