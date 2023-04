Morre em Campo Grande o desembargador Rubens Bergonzi Bossay

O desembargador recebeu o título de Cidadão Aquidauanense / Assessoria/TJMS

Morreu na manhã desta sexta-feira, dia 7 de abril, o desembargador aposentado Rubens Bergonzi Bossay. O desembargador era um expoente para a cidade de Aquidauana, sendo responsável por diversos atos em favor da cidade, chegando a receber o título de Cidadão Aquidauanense em reconhecimento aos significativos trabalhos realizados em prol do município.

O velório será na tarde de hoje, a partir de 13 horas, no prédio do Tribunal de Justiça e o enterro será às 16h30, no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande.

Na avaliação do presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Sérgio Fernandes Martins, a Magistratura perde um de seus grandes julgadores, além de um exemplo de pessoa distinta e cortez, com valores éticos e morais bem definidos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul declarou luto oficial por três dias, a partir desta data, em homenagem ao Desembargador Rubens Bergonzi Bossay.

Rubens Bossay era bisneto de imigrantes franceses, cujo avô se instalou em terras do sul do Mato Grosso, precisamente em Aquidauana e Miranda, a família cresceu sem deixar de dar valor à cultura e à educação, tornando-se uma tradição valorizada os descendentes terem estudo profissionalizante ou superior.

Neste cenário nasceu Rubens Bergonzi Bossay, em Miranda (MS), no dia 9 de setembro de 1943, filho de Cláudio Proença Bossay e Josefina Bergonzi Bossay. Casou-se com Marise Cicalise Bossay em 1974. Começou os estudos na Escola Paroquial Nossa Senhora do Carmo e no Grupo Escolar Caetano Pinto, ambas em Miranda.

Em 1970, Bossay inicia a breve carreira de seis anos de intensa atuação na advocacia, agora no município de Aquidauana (MS). Foi promovido, por merecimento, para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 1987.

Eleito Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça no biênio de 1991-1992. Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul no biênio de 1999-2000.

Foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul no biênio 2001-2002 e foi eleito Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para o biênio 2003-2004, tendo como Vice-Presidente o Des. Joenildo de Sousa Chaves e como Corregedor-Geral, Des. Atapoã da Costa Feliz. Aposentou-se em setembro de 2013.