Morre funcionário ferido em explosão de siderúrgica de Aquidauana

Joelson deixa filhos / Divulgação

Morreu na tarde desta sexta-feira, 12, Joelson de Oliveira de Souza, funcionário da siderúrgica Simasul de Aquidauana, após uma grave explosão ocorrida no dia 18 de junho. Ele ficou quase um mês internado na Santa Casa de Campo Grande, porém não resistiu.

Em nota, a empresa confirmou o falecimento do colaborador por um comunicado nas redes sociais: “Com pesar, comunicamos o falecimento do nosso colaborador. Após todos os tratamentos e cuidados necessários realizados na Santa Casa de Campo Grande em decorrência do acidente sofrido, o mesmo não resistiu”.