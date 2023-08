Morre menino de MS no Rio Grande do Sul após luta contra câncer

O menino de 4 anos, natural do Mato Grosso do Sul e que vivia em Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre, morreu neste domingo (13). Kadmiel Edson Rodrigues da Silva estava em tratamento contra um câncer raro nos rins e estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

De acordo com a amiga da família, Natalia Bonatto, antes de falecer, o menino segurou a mão do pai e disse: "Pai, eu te amo".

Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e policiais militares devem fazer uma homenagem e um cortejo a Kadmiel. O velório será a partir das 21h, na capela de Campo Bom e o enterro, na segunda (14), às 17h, no cemitério municipal.

"Eu visitei ele na primeira vez em que a Brigada Militar teve contato com ele. Na época, estava em cuidados paliativos. Graças a Deus, passou uns bons dias muito feliz depois disso. Hoje está descansando com Deus. Ele amava a polícia militar. Vivia fardado", disse o tenente Marcos Alberto de Oliveira Escobar.

Conheça a história de Kadmiel

Em março deste ano, os médicos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre consideraram o quadro de Kadmiel irreversível. Diante disso, o pai do menino entrou em contato com policiais militares, que visitaram o garoto no hospital. Para a surpresa de todos, desde a visita, o estado de saúde de Kadmiel começou a melhorar.

"Eu entrei em contato com a Brigada para preparar tudo, seja uma despedida, alguma coisa. (...) Chegaram no quarto, foi, assim, uma visita que ele não esperava", diz o pai, Edson Silva.

Policiais visitam Kadmiel em quarto de hospital em Porto Alegre — Foto: Reprodução/RBS TV

Na época, o menino recebeu alta e conseguiu visitar o batalhão da BM em Campo Bom. "Nós usamos a arma mais poderosa que o ser humano pode usar, o amor", afirma o tenente Escobar.

Com os PMs, ele conheceu a sala das câmeras, aprendeu a ligar a sirene e até falou no rádio da corporação.