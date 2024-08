Moto é completamente destruída em incêndio em Corumbá

Moto totalmente destruída

Na manhã desta segunda-feira, 5 de agosto, por volta das 11h30, um incêndio destruiu completamente uma motocicleta na Rua São Paulo, localizada no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. A Guarnição do 3° Grupamento de Bombeiros Militar (3° GBM) foi rapidamente acionada para combater o fogo.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com a motocicleta em chamas. Utilizando um extintor de incêndio, eles trabalharam para controlar e extinguir o fogo. No entanto, apesar dos esforços da equipe, o veículo foi totalmente consumido pelas chamas.

Felizmente, não houve vítimas ou feridos no incidente, o que minimizou os danos exclusivamente ao bem material. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes para determinar o que levou ao início das chamas.

Este incidente serve como um alerta sobre a importância da manutenção regular dos veículos e da atenção aos possíveis riscos de incêndio. A comunidade local aguarda os resultados da investigação para entender melhor as circunstâncias e evitar futuros acidentes semelhantes.