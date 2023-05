Moto quase é esmagada em colisão contra carreta em Sidrolândia

Equipes durante atendimento / Foto: Divulgação

Um motociclista de 47 anos foi socorrido consciente e orientado, com fraturas no fêmur e fíbula após colidir com uma carreta na Avenida Dorvalino do Santos, em Sidrolândia, nesta segunda-feira, 15.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava fratura exposta em região do corpo. Ele foi transportado ao hospital para atendimento médico. Não foi informado a dinâmica da colisão, porém, a moto quase foi esmagada pelo pneu dianteiro da carreta.