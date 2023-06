Motociclista atropela avô e neto em Coxim

O motociclista nada sofreu / Coxim Agora

Um motociclista atropelou um idoso de 78 anos e o neto dele de 11 anos na Avenida General Mendes de Morais, bairro Senhor Divino, em Coxim. Ambos ficaram feridos e o acidente ocorreu na terça-feira, dia 13.

Conforme o Coxim Agora, estava chovendo e fazia 11ºC no momento em que avô e neto atravessavam a avenida após saírem da frente de um ônibus escolar quando foram atropelados por R.C.S., de 28 anos, que seguia normalmente pela mesma via.

O idoso sofreu um corte no supercílio esquerdo e o garoto escoriações leves. As vítimas foram encaminhadas pelos bombeiros e socorristas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva. O motociclista nada sofreu.

A Polícia Militar esteve no local registrando o acidente. O motociclista acompanhou os procedimentos e foi liberado após apresentar a documentação regular.