Motociclista bate em moto e fica ferido em Chapadão do Sul

O corr

Um motociclista de 60 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no Bairro Esplanada III, em Chapadão do Sul.

Segundo o Correio News, ele avançou a preferencial e se chocou contra outra motocicleta.

O condutor de 21 anos estava trafegando pela Rua Jaó e no cruzamento com a Rua Pássaro Preto, o condutor de 60 anos avançou o sinal de pare e colidiu com a motocicleta do outro envolvido.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu o a vítima de 60 anos, e o mesmo estava confuso e não lembrava o que havia acontecido. Após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado para Hospital Municipal para avaliação médica.

Ainda segundo o site, ambos estavam com as documentações em dias e também eram devidamente habilitados, sendo confeccionado o Boletim e entregue na Delegacia de Polícia.