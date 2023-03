Motociclista bate em traseira de caminhão parado na Rua Duque de Caxias

Vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros / (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, sofreu um acidente na noite de quinta-feira, 30, ao bater a moto na traseira de um caminhão parado na Rua Duque de Caxias, em Aquidauana. Com o impacto, caminhoneiro sofreu um corte na cabeça e foi socorrido

Conforme o Corpo de Bombeiros, por volta das 19h35, em frente a uma conveniência, o motociclista colidiu com a traseira do veículo. O caminhoneiro estava fechando a porta do caminhão, quando sofreu o impacto.

O motociclista recusou o atendimento médico, já o caminhoneiro sofreu um corto contuso na cabeça, com hemorragia moderada, sendo feitos os primeiros socorros e levado ao Pronto Atendimento da região.

*Com Ronald Regis.