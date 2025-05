Motociclista cai ao desviar de cachorro e passageira fica ferida em Corumbá

Corpo de Bombeiros atendeu vítimas / Divulgação

Uma tentativa de desviar de um cachorro na via resultou em queda de motocicleta e deixou uma mulher de 53 anos ferida na manhã de sábado, 10, em Corumbá. O acidente aconteceu por volta das 10h05, na Rua Pastor Carlos Padilha, no bairro Padre Ernesto Sassida.

Segundo informações das equipes de socorro, a condutora da moto tentou evitar o atropelamento de um cão que cruzava a rua, mas perdeu o controle do veículo, provocando a queda. A passageira da motocicleta sofreu uma luxação no joelho direito e apresentava escoriações leves, além de sinais de desorientação.

No local, a vítima estava deitada no chão, em estado de choque e com pressão arterial elevada. A equipe de atendimento prestou os primeiros socorros, imobilizou a perna direita e forneceu oxigênio para estabilização.

A mulher, que é hipertensa, foi levada ao Pronto-Socorro de Corumbá, acompanhada do filho. A condutora da moto não teve ferimentos graves. O estado de saúde da passageira ainda não foi atualizado.

