Motociclista e passageiro ficam feridos em colisão contra carro

Atendimento no local / Foto: Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 31 anos e o passageiro, de 16, sofreram ferimentos ao bater em um carro, na Rua João Leite Ribeiro, próximo à Caixa Econômica Federal do centro de Anastácio, na tarde desta sexta-feira (3).

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 13h10 a equipe foi acionada. O condutor da moto foi socorrido no são, consciente e orientado, com fratura nas pernas e hemorragia moderada. O adolescente estava andando no local, com ferimentos leves.

Não foi relatado as causas do acidente. As vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Aquidauana.