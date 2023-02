Motociclista fica em estado grave após bater em carro estacionado

Acidente ocorreu em Coxim / Coxim Agora

Motociclista de 45 anos ficou em estado grave após bater a moto na traseira de um carro estacionado na noite de segunda-feira (6). O acidente ocorreu na rua Oscar Serrou Camy, bairro Flávio Garcia, em Coxim.

Conforme Coxim Agora, vítima seguia com sua motocicleta Honda Fan, no sentido centro / bairro pela rua quando colidiu na traseira do Volkswagen Gol que estava estacionado em frente a uma residência.

O morador de uma casa acionou o Corpo de Bombeiros que realizou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na perna esquerda.

Uma equipe do Gtran (Grupamento de Trânsito) da Polícia Militar esteve no local e também no hospital para registrar a ocorrência.