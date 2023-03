Motociclista fica ferida ao bater em carro na entrada de Aquidauana

Atendimento na noite de sexta-feira / (Foto: O Pantaneiro)

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações após bater em um carro na Rua Teodoro Rondon com Cândido Mariano, próximo ao semáforo de entrada de Aquidauana, na noite de sexta-feira (10).

Conforme informações apuradas pelo O Pantaneiro, a vítima conduzia uma moto Biz e acabou colidindo com o carro. Embora o susto, ela sofreu ferimentos leves, sendo socorrida com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).