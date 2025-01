Motociclista fica ferido após acidente próximo ao Rio Miranda

Você Repórter

Na manhã de domingo, por volta do meio-dia, um grave acidente envolvendo um motociclista aconteceu próximo à ponte da Águas do Miranda, na estrada que liga o local à cidade de Bonito.

Segundo relatos de testemunhas, o jovem foi encontrado desacordado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Bonito, onde segue internado.

Populares que estiveram no local do acidente relataram que o celular do motociclista foi encontrado em meio às ferragens com sua documentação, que foi usada para localizar a família.

Após o acidente, o motociclista teve dificuldade em fornecer informações pessoais, como seu nome ou local de residência.

Por sorte, a documentação foi encontrada e a mãe dele localizada.