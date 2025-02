Motociclista fica ferido após colisão em rua de Corumbá

Corpo de Bombeiros realizou resgate / Divulgação

Na noite desta sexta-feira (2), por volta das 22h05, uma equipe de resgate foi acionada para atender um acidente de trânsito na Rua Minas Gerais, envolvendo um carro e uma moto.

No local, os socorristas encontraram um jovem de 27 anos, condutor da motocicleta, caído ao solo. Ele estava consciente e orientado, apresentando escoriações nos braços, além de ferimentos no dorso do pé esquerdo e na panturrilha esquerda. A equipe realizou curativos e imobilização antes de encaminhá-lo ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde recebeu atendimento médico.

O motorista do carro envolvido no acidente fugiu do local antes da chegada do socorro. O caso deve ser investigado pelas autoridades.