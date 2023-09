Motociclista morre ao bater em traseira de caminhão

Danos no veículos / MS 24h

Jakson Felipe Ribeiro, de 24 anos, morreu na noite de sábado, 16, após colidir com a moto Honda Bros na traseira de um caminhão na Rua Rio Dourados, próximo ao Caic, no Bairro Katira, em Fátima do Sul.

O motociclista seguia na rua quando perdeu o controle e colidiu no veículo estacionado. Segundo o MS 24h, ele chegou a ser levado ao pronto-socorro do Hospital da Sias, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao (Instituto Médico Legal) para exames.