Motociclista morre ao bater em vaca solta na pista em Eldorado

Imagem ilustrativa / Hipoxx/ Divulgação

O motociclista Gabriel de Jesus Santana, de 23 anos, morreu na madrugada dessa terça-feira, dia 4, após bater a moto em uma vaca na MS-295, estrada na cidade de Eldorado. Ele carregava uma passageira de 19 anos que ficou ferida.

Conforme o boletim de ocorrência, era por volta das 2h da madrugada quando a vítima conduzia a moto modelo Honda Titan pela rodovia e se deparou com a vaca. Ele não conseguiu desviar do animal e com a batida ambos vieram ao solo. O acidente ocorreu na altura da entrada de uma estrada vicinal de acesso à fazenda Celina.

Gabriel e a passageira tinham acabado de sair do serviço e iam para a casa. A jovem sobrevivente disse que estava pegando carona e que ambos moram na região conhecida como Floresta Branca.

O casal foi socorrido e encaminhado ao Hospital local. Gabriel morreu horas depois na unidade de saúde. O estado de saúde da mulher não foi informado no boletim de ocorrência.

A vaca não foi encontrada na estrada pelas autoridades policiais.